  • BIST 1.455,250
  • Altın 488,24
  • Dolar 8,4680
  • Euro 9,9600
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katılacak, Devlet Konukevi'nde Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ile görüşecek.

(İstanbul/14.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Park Byeong-seug ile bir araya gelecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valiliğince Arkeoloji Müzesi Bahçesi'nde düzenlenecek "Yas-ı Matem Oruç Açma" etkinliğine katılacak.

(İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ev sahipliğinde düzenlenecek "Türkiye'de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi"nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-haziran dönemi yapı izin istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 ve 10 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin daveti üzerine gittiği Ürdün'de temaslarda bulunacak.

(Amman) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan konulu basın toplantısı düzenleyecek.

(Brüksel)

3- AB dışişleri bakanları, Afganistan gündemiyle olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

4- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Marmara Depremi'nin 22. yılı

Toplumsal Afet Derneğinin girişimiyle oluşturulan deprem ve tatbikat çalışma grubunun deprem tatbikatı için tüm kurumların özel ekipleri Vodafone Park Stadyumu'nda bir araya gelecek. Tatbikat, Dolmabahçe rıhtımında çıkarma gemisinin yardım ekiplerini getirmesiyle başlayacak.

İstanbul/09.30/13.00

2- Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa'nın naaşı, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

(İstanbul/13.16) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çatalhöyük Ören Yeri Karşılama Alanı temel atma törenine katılacak, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını inceleyecek, Meram İlçe Halk Kütüphanesi ile 4 ilçe halk kütüphanesinin toplu açılış töreni ve Coğrafi İşaretli Ürünler Lansman Programı'na iştirak edecek.

(Konya/14.00/15.45/17.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu etabı, Monaco-Shakhtar Donetsk, Sheriff-Dinamo Zagreb ve Salzburg-Brondby maçlarıyla başlayacak.

Monaco/Triaspol/Salzburg/22.00

2- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu, Kızılyıldız-CFR Cluj müsabakasıyla başlayacak.

(Belgrad/22.00)

3- FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Challengers Turnuvası Sırbistan'da sürecek. C Grubu'nda bulunan Türkiye ikinci maçında Çekya ile karşılaşacak.

(Novi Sad/18.30)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Başkanı Biden: Afganistan konusunda kararımdan pişman değilim17 Ağustos 2021 Salı 09:09
  • Afet bölgelerinde elektrik faturaları 3 ay ertelenecek17 Ağustos 2021 Salı 09:08
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Meclis Başkanı Byeong-Seug'u kabul etti16 Ağustos 2021 Pazartesi 22:18
  • Erdoğan: Çevreye zarar veren her teknoloji, namlusu insana dönmüş bir silahtır16 Ağustos 2021 Pazartesi 17:31
  • Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:38
  • Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:56
  • Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54
  • Türkiye Kamu-Sen'den 'memur maaşı zammı' açıklaması16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:16
  • Düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden mühendis, toprağa verildi16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:14
  • Şehit sözleşmeli er, Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti