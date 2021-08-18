Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile ortak basın toplantısının ardından Ahmed onuruna resmi akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.00/18.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ayancık kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katılacak ve Babaçay köyünde selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak. Yanık ayrıca Bozkurt ve Abana'da selden etkilenen bölgeleri inceleyecek, Bozkurt kriz merkezinde koordinasyon toplantısı ile afet koordinasyon toplantısına iştirak edecek.

(Sinop/10.30/11.15/Kastamonu/15.30-21.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Muğla/10.50-17.10)

3- TBMM Müsilaj Sorunu Araştırma Komisyonunun İstanbul İstişare Toplantısı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan illerin belediye başkanlarının katılımıyla Conrad İstanbul Hotel'de düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakanı Mustafa Kazımi tarafından kabul edilecek, iş dünyasının katılımıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak, Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ve Ulaştırma Bakanı Nasser Hüseyin Bander Şibili ile görüşecek.

(Bağdat)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB içişleri bakanları, Litvanya'nın talebi üzerine Belarus sınırındaki göç krizini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.

(Brüksel)

2- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Uluslararası Prof. Dr. A. Haluk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu"na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan'ın ev sahipliğinde başlayacak. D Grubu'nda bulunan Türkiye ilk maçında Romanya ile karşı karşıya gelecek.

(Kaloşvar/20.30)

2- Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda, Juventus Antrenman Sahası'nda Avusturya'nın St. Pölten takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Torino/22.00)

3- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri HJK Helsinki ile yapacakları ilk maça ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli ekip son antrenmanını tesislerinde yapacak.

(İstanbul/15.00/18.00)

4- Finlandiya ekibi HJK Helsinki'de Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör Toni Koskela'nın basın toplantısı ve son antrenman Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul/21.00/21.30)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakipleri Randers ile perşembe günü deplasmanda yapacakları maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son antrenmanını da maçın oynanacağı Cepheus Park Randers stadında yapacak.

(Randers/18.30/19.00)

6- Randers takım, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını müsabakanın oynanacağı Cepheus Park Randers stadında yapacak ve ardından teknik direktör Thomas Thomasberg bir basın toplantısı düzenleyecek.

(Randers/16.00/17.30)

7- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takımdan bir futbolcu UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Roma'yı konuk edecekleri maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip son çalışmasını da Medical Park Stadı'nda yapacak.

(Trabzon/17.30/18.00)

8- Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho ve takımdan bir futbolcunun basın toplantısı Medical Park Stadı'nda düzenlenecek.

(Trabzon/20.30)

9- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakipleri Kopenhag ile perşembe günü yapacakları ilk maça ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da tesislerinde yapacak.

(Sivas/16.30/17.00)