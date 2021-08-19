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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaris'te orman yangınlarından etkilenen mahalleleri ziyaret edecek.

(Muğla/10.30-16.20)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki AK Parti heyeti, Kastamonu'nun Bozkurt ve Sinop'un Türkeli ile Ayancık ilçelerinde sel felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret edecek, bölgede incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/12.00/Sinop/16.30-18.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin "Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri", "Kısa Vadeli Dış Borç istatistikleri" ve "Uluslararası Yatırım Pozisyonu" verilerini açıklayacak.

- TCMB, haftalık para ve banka istatistikleri ile "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı"na katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılım hakkı elde eden milli sporcular için İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek uğurlama törenine katılacak.

(İstanbul/12.00)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları tamamlanacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers ekibiyle karşılaşacak; Fenerbahçe, Finlandiya'nın HJK Helsinki takımını konuk edecek.

(Randers/20.00/İstanbul/21.45)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turu ilk maçları yapılacak. Kupada Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, İtalya'nın Roma takımını, Demir Grup Sivasspor ise Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk edecek.

(Trabzon/20.30/Sivas/21.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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