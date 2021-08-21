Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 46. Geleneksel Afşin Eshab-ı Kehf Kültür ve Karakucak Gençler Türkiye Şampiyonası'na katılacak, Elbistan Belediyesini ziyaret edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/11.45)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde incelemelerde bulunacak.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kent Meydanı ve Saat Kulesi'nin açılışına, Nilgün-Sırrı Bektaş Kültür Merkezi ve Müzesi Temel Atma Töreni'ne, Tarihi Yel Değirmeni, Fikret Otyam Fotoğraf Sergisi, Mihman Evi açılışlarına ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/16.00-19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İskenderun Liman Sahası ve Gümrük Müdürlüğünü, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Cilvegözü ve Zeytin Dalı gümrük kapılarını ziyaret edecek.

(Hatay/11.00-17.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele geçirmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manavgat Koordinasyon ve Yardım Merkezi’ni ziyaret edecek, gönüllü gençlerle yangından zarar gören vatandaşlarla bir araya gelecek, Muratpaşa Kız Öğrenci Yurdu’ndaki söyleşiye katılacak.

(Antalya/13.30-17.15)

2- Süper Lig'in 2. haftasında Kasımpaşa-GZT Giresunspor, Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Altay ve Gaziantep-Beşiktaş maçları yapılacak.

(İstanbul/Rize/19.15/Antalya/Gaziantep/21.45)

3- TFF 1. Lig'in 2. hafta mücadelesine Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü, Altınordu-Tuzlaspor ve Adanaspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/17.00/İzmir/Adana/21.45)

4- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Hırvatistan ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda hazırlık maçı oynayacak.

(İstanbul/17.00)