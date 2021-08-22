Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Afganistan'da Taliban hakimiyeti sonrası gelişmeler takip ediliyor. 2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 4- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın startını verecek. (İstanbul/10.00) 5- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesinde, üçüncü maçında İsveç ile karşı karşıya gelecek. (Kaloşvar/17.30) 6- Süper Lig'in 2. haftasına İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45) 7- TFF 1. Lig'in 2. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor, MKE Ankaragücü-Kocaelispor ve Manisa-Denizlispor maçları yapılacak. (Balıkesir/İstanbul/17.00/Ankara/19.15/Manisa/21.45)