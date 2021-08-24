Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, ATO Congresium'da düzenlenecek Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılacak. (Ankara/14.00/17.00) EKONOMİ FİNANS 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde Türkiye'nin İlk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni açıklayacak. (Kocaeli/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/12.00) 2- İngiltere başkanlığında Afganistan konulu G7 Zirvesi yapılacak. (Londra) 3- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. GÜNCEL 1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. (Tokyo/14.00) 2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası'nın Romanya'da düzenlenen D Grubu mücadelesindeki 5. ve son maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. (Kaloşvar/17.30) 3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş etabı, Ludogorets-Malmö, Ferencvaros-Young Boys ve PSV Eindhoven-Benfica maçlarıyla başlayacak. (Razgrad/Budapeşte/Eindhoven/22.00) 4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu maç programının belirleneceği kura çekimi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. (İstanbul/11.00)