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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı kutlama törenleri kapsamında Ahlat'taki etkinliklere iştirak edecek.

- Etkinliklere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

(Bitlis) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri buluşmasına ve partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bozkurt ve Ayancık'ta selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/15.00/Sinop/17.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranı istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı sektörel güven endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu, Grand Cevahir Otel'de gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle devam edecek.

- Organizasyonda Kadın Golbol Milli Takımı Japonya, Erkek Golbol Milli Takımı ise Almanya ile karşılaşacak.

- Milli sporculardan masa tenisinde Neslihan Kavas, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Hatice Duman, yüzmede ise Elif İldem, Koral Berkin Kutlu, Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı mücadele edecek.

(Tokyo/09.00/14.08) (Fotoğraflı)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu, Shakhtar Donetsk-Monaco, Dinamo Zagreb-Sheriff Tiraspol ve Brondby-Salzburg maçlarıyla tamamlanacak.

(Kharkiv/Zagreb/Brondby/22.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Randers ile yapılacak rövanş maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma için son antrenmanını tesislerinde yapacak.

(İstanbul/16.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve futbolculardan Luiz Gustavo, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Helsinki Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Helsinki/18.30/19.00)

5- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolculardan Marek Hamsik, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İtalya temsilcisi Roma ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Bordo-mavili ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta yapacak.

(Roma/18.30/19.00)

6- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile futbolculardan Erdoğan Yeşilyurt, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile perşembe günü deplasmanda yapılacak maç öncesi karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(Kopenhag/18.30/19.00)

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