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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla düzenlenen Malazgirt Fetih Programı'na katılacak.

- Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iştirak edecek.

(Muş/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri, kanaat önderleri buluşmasına katılacak, esnaf ziyaretinin ardından, Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret edecek.

(Çorum/11.00/16.00/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G20 Kadınların Güçlendirilmesi Bakanlar Konferansı ile Afganistan'da kadınların durumuna ilişkin bakanlar toplantısına katılacak, ardından "Çalışma ve Ekonomik Güçlendirme ve İş-Yaşam Dengesi" başlıklı oturumda konuşacak.

(Santa Margherita Ligure)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Durağan ve Boyabat ilçeleri ile kent merkezinde esnafı ziyaret edecek.

(Sinop/11.00/12.30/15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- TÜİK, 2021 yılı hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde rektörlerle bir araya gelecek.

(Ankara/14.30)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar, çeşitli branşlarda yapılacak mücadelelerle sürecek. Masa tenisinde Hamza Çalışkan, Merve Cansu Demir, Kübra Korkut, Nergiz Altıntaş, Hatice Duman ve Neslihan Kavas grup maçlarına çıkacak. Halterde Nazmiye Muratlı ile yüzmede erkekler 4x50 Metre Serbest Karışık Milli Takımı yarışmalarını yapacak. Tekerlekli Sandalye Erkek Milli Takımı, Güney Kore'yle, Golbol Kadın Milli Takımı ise Mısır'la karşılaşacak.

(Tokyo/09.45/15.20)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekimi ve ödül töreni, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/18.00) 

3- UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray-Randers ve HJK Helsinki-Fenerbahçe maçları oynanacak.

(İstanbul/21.00/Helsinki/19.00)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Roma-Trabzonspor ve Kopenhag-Demir Grup Sivasspor müsabakaları yapılacak.

(Roma/Kopenhag/ 20.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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