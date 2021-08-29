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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'da Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katılacak. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin "Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi ve 2021 Yılı Projeleri Temel Atma, Açılış ve Tanıtım Töreni"ne katılacak.

(Ankara/17.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/18.30) 

2- Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen terör saldırılarının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. 

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00/13.20)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Atletizmde Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci, Mihriban Korkmaz, okçulukta Karışık Takım Makaralı Yay ekibi ve judoda Raziye Uluçam müsabakaya çıkacak.

(Tokyo/09.00/15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası 8'li final maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Plovdiv/17.30)

4- Süper Lig'in 3. haftası Kasımpaşa-Galatasaray, Demir Grup Sivasspor-Göztepe, GZT Giresunspor-Trabzonspor, Altay-Fenerbahçe maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Sivas/19.15/Giresun/İzmir/21.45) 

5- TFF 1. Lig'in 3. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Gençlerbirliği-Manisa, Denizlispor-MKE Ankaragücü, İstanbulspor-Altınordu müsabakalarıyla sonlanacak.

(Erzurum/Ankara/19.15/Denizli/İstanbul/21.45) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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