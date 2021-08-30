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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

- 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul edecek.

- Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ile Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programlar ile Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni ve Kara Harp Okulu'ndaki törende yer alacak.

(Ankara/11.00/12.30/15.00/17.00) 

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/11.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'da Taliban'ın ülke genelinde kontrolü ele almasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo/09.00-14.03)

2- Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam edilecek.

- Yüzmede Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk, masa tenisinde Abdullah Öztürk finalde yarışacak; okçulukta Nihat Türkmenoğlu, Bahattin Hekimoğlu müsabakalara çıkacak; Golbol Kadın Milli Takımı, ABD'yle, Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı da Japonya'yla karşılaşacak.

(Tokyo/09.00/15.30)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00) 

4- Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oynayacağı Belçika ve İskoçya maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak, basına açık yapılacak antrenman öncesi teknik direktör Tolunay Kafkas ve 2 oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

(Düzce/18.00)

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