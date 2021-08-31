1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/17.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı'nda inceleme ve basın açıklamasında bulunacak.
(Ankara/8.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’da temaslarda bulunacak.
(Belgrad)
2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine iştirak edecek.
(Bursa/11.00)
2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.
(Ankara/10.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.
(Tokyo)
2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.
- Atletizmde Oğuz Akbulut mücadele verecek, Golbol Erkek Milli Takımı çeyrek finalde Brezilya'yla karşılaşacak. Masa tenisi çeyrek final turlarında Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'la; Erkek Milli Takımı da Slovakya ile karşı karşıya gelecek.
(Tokyo/10.30-15.30)
3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.
(Filibe/20.30)
4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.
- Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.
(İstanbul/14.00/19.30)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.