Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

3 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yargıtay Kavşağı'nda inceleme ve basın açıklamasında bulunacak.

(Ankara/8.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında Sırbistan’da temaslarda bulunacak.

(Belgrad)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binası açılış törenine iştirak edecek.

(Bursa/11.00)

2- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Arkeoloji ve Etnografya Dergisi'nin tanıtımı için düzenlenecek törene katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların madalya mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.

- Atletizmde Oğuz Akbulut mücadele verecek, Golbol Erkek Milli Takımı çeyrek finalde Brezilya'yla karşılaşacak. Masa tenisi çeyrek final turlarında Kadın Milli Takımı, Hırvatistan'la; Erkek Milli Takımı da Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

(Tokyo/10.30-15.30)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

(Filibe/20.30)

4- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ ile yapacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Milli takım son çalışmasını da tesislerde gerçekleştirecek.

(İstanbul/14.00/19.30)