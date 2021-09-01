  • BIST 1.472,070
  • Altın 486,09
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

- Açılış ile mezuniyet törenlerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre BİLSEM'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikalarına; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.

- Atletizmde Zübeyde Süpürgeci kadınlar 100 metre T54 kategorisi ve Hamide Doğangün de kadınlar 100 metre T53 kategorisinin finalinde yarışacak; Hakan Cira erkekler 400 metre T13 kategorisinde eleme mücadelesi verecek.

(Tokyo/14.15-15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da dere yatağı kenarındaki binaları su bastı01 Eylül 2021 Çarşamba 02:25
  • Ankara'da kuvvetli sağanak su baskınlarına neden oldu01 Eylül 2021 Çarşamba 02:23
  • 'Genç Yetenekler' Afyonkarahisar’da31 Ağustos 2021 Salı 16:46
  • Anzer balının kilosu 1200 TL oldu, 1 ton sipariş var31 Ağustos 2021 Salı 16:12
  • Şehit Uzman Çavuş, gözyaşlarıyla toprağa verildi31 Ağustos 2021 Salı 14:55
  • Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı31 Ağustos 2021 Salı 14:44
  • Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilden hissedildi31 Ağustos 2021 Salı 14:35
  • Bakan Soylu'dan Bozkurt'ta 20. gün paylaşımı31 Ağustos 2021 Salı 14:31
  • Erbaş, Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı31 Ağustos 2021 Salı 14:31
  • Manisa'da orman yangını31 Ağustos 2021 Salı 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti