Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Filipinler Büyükelçisi Maria Elena Palo Algabre, Bolivya Büyükelçisi Edgar Adolfo Sejas Vera, Tacikistan Büyükelçisi Ashrafjon Sheralievich Gulov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.

- Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

- Açılış ile mezuniyet törenlerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/14.30/15.00/15.30/17.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okullarda uyum haftasının başlaması dolayısıyla Şehit Bayram Tatar İlkokulu açılışına katılacak; Valiliği, Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini, Şal Şapik Üretim Atölyesini, AK Parti İl Başkanlığını ve Cizre BİLSEM'i ziyaret edecek.

(Şırnak/10.00-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- TÜİK, Türkiye ekonomisine ilişkin ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP Ekonomi Masası Heyeti, Wyndham Grand Otel'de iş dünyası temsilcileriyle toplantı yapacak, Mimar Sinan ve Kayseri OSB'de fabrikalarına; Medrese, Yer Altı, Kazancılar ve Kapalı Çarşı esnafına ziyarette bulunacak.

(Kayseri/10.30/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış törenine katılacak.

(Yeni Pazar) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'da yabancı güçlerin ülkeden ayrılma sürecinin tamamlanmasına ve güvenlik durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Yeni adli yıl başlıyor

- Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek.

- Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlenecek.

(Ankara/11.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası başlıyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor.

- Atletizmde Zübeyde Süpürgeci kadınlar 100 metre T54 kategorisi ve Hamide Doğangün de kadınlar 100 metre T53 kategorisinin finalinde yarışacak; Hakan Cira erkekler 400 metre T13 kategorisinde eleme mücadelesi verecek.

(Tokyo/14.15-15.00) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki dördüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek.

(İstanbul/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)