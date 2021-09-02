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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/11.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde çiftçilerle buluşacak, TSO Meclis üyeleri, meslek odaları ve yatırımcı İş İnsanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek, Kapadokya Kültür Merkezi Salonu'nda muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile toplantı yapacak, Atatürk Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Nevşehir/10.00/11.30/14.00/16.15) 

3- Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'ın katılımıyla toplanacak, ardından basın açıklaması yapılacak.

(Ankara/16.30/19.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, Proyem Yem Fabrikası Temel Atma ve Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış törenlerine katılacak.

(Diyarbakır/09.30-17.00) 

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/11.30) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom ile Türk-İş arasında toplu sözleşme imza törenine katılacak, Conrad Otel'de Maldivler Cumhuriyeti Bakanı Aishath Nahula ile iki ülke arasındaki Hava Hizmetleri Anlaşması imza törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/İstanbul/17.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenleyen Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yapacakları görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/15.15) 

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

GÜNCEL

1- Kastamonu ve Sinop'taki sel felaketine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen, oyuncu ve yazar Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenecek törene ve Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(İstanbul/13.00/16.30 ) 

2- Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı'nın cenazesi, Fenerbahçe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı'na defnedilecek.

(İstanbul/13.00) 

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) 

2- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na Japonya'da devam ediliyor. Atıcılıkta Muharrem Korhan Yamaç, atletizmde Hamide Doğangün, tekvandoda Meryem Çavdar ve Mahmut Bozteke, yüzmede Elif İldem mücadele edecek; Golbol Kadın Milli Takımı yarı finalde Japonya ile karşılaşacak.

(Tokyo/09.00-15.00)

3- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Tampere/17.00)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(New York)

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