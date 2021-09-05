Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

EKONOMİ FİNANS 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen 17'nci TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Final Yarışları etkinliğine katılacak. (Kocaeli/14.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, G20 Sağlık Bakanları Toplantısı başkent Roma'da başlayacak. (Roma) 2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18. İmam Hatipliler Kurultayı'na katılacak. (Aksaray/10.45) 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- 2021 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. (Tampere/14.00) 2- Dünya Motokros Şampiyonası'nın 8. ayak mücadelesi (MXGP of Turkey) tamamlanacak. (Afyonkarahisar/16.00) 3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek. (New York) 4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Hollanda Grand Prix'si yapılacak. (Zandvoort/16.00)