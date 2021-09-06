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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

- 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2021-2022 eğitim öğretim yılında Kovid-19 tedbirleriyle ders başı yapacak.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gidecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane Metro İstasyonu’nda incelemelerde bulunacak ve Kağıthane Belediyesini ziyaret edecek.

(İstanbul/09.45/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl (819 gün) vadeli, TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gine'deki askeri darbenin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde yapılan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı ikinci gün oturumlarıyla sona erecek.

(Roma)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş ve bir futbolcu, Johan Cruijff Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; milliler son çalışmasını da statta yapacak.

(Amsterdam/20.30/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 4. maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Tampere/20.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Kupa Finali'nde Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

4- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo maçları sürecek.

(New York)

Kaynak: Haber Kaynağı
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