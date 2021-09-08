Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'yi kabul edecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere gittiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da ikili temaslarda bulunacak.

- Osmanlı ordusunun 2. Viyana kuşatmasında bulunduğu Kahlenberg Tepesi'ni ziyaret edecek olan Şentop, akşam saatlerinde İstanbul'a dönecek.

(Viyana) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20. Dönem Milletvekili Biltekin Özdemir için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine, ardından İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi ile CHP İstanbul İl Başkanlığı binalarının açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00/Kocaeli/13.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenecek Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çarşamba ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Samsun/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen Roket Yarışmasını takip edecek.

(Aksaray/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Yol-İş arasında imzalanacak sözleşme törenine iştirak edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TÜİK, 2020 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret ile girişimcilik ve demografisi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Paris Temyiz Mahkemesinin Fransız çimento devi Lafarge’a, terör örgütü DEAŞ'e finansman sağlaması nedeniyle yöneltilen "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlamasını Yargıtayın iptal etme kararını bozmasının ardından gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

(Paris)

2- Türkiye-Mısır siyasi istişarelerin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

(Tampere/20.00) (Fotoğraflı)

2- Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu mücadelesi 4 maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

3- Futbolda 1. transfer ve tescil dönemi Türkiye için sona erecek.

4- Dünya Motokros Şampiyonası'nı 9. ayak mücadelesi (Bitci MXGP of Afyon) tamamlanacak.

(Afyonkarahisar/09.15-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta çeyrek final maçları sona erecek.

(New York)