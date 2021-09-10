Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.
(Kahramanmaraş/14.00/16.00)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.
(Bişkek)
3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde toplu açılış törenine ve Tarihi Agora'da Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İzmir/17.30/20.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle bir araya gelecek.
(Muğla/14.15)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamlığını ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bilecik/18.00/19.00)
2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamında "Karabağ'ın imar ve kalkınması" temalı Türk İş Forumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.
(Bakü)
3- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.
(Gaziantep/17.30)
2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)
2- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle başlayacak.
(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)
3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.
(New York)
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