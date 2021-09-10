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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

(Bişkek)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde toplu açılış törenine ve Tarihi Agora'da Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/17.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle bir araya gelecek.

(Muğla/14.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamlığını ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bilecik/18.00/19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamında "Karabağ'ın imar ve kalkınması" temalı Türk İş Forumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

3- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.

(Gaziantep/17.30)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

2- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle başlayacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(New York)

Kaynak: Haber Kaynağı
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