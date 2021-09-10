Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na ve Milli İrade Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/14.00/16.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan 10. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'na katılacak.

(Bişkek)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesi Engelsiz Yaşam Köyü'nde toplu açılış törenine ve Tarihi Agora'da Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'ne iştirak edecek.

(İzmir/17.30/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Marmaris'te turizmcilerle bir araya gelecek.

(Muğla/14.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gölpazarı Kaymakamlığını ve AK Parti Gölpazarı İlçe Başkanlığını ziyaret edecek.

(Bilecik/18.00/19.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan'da Türk Konseyi Ekonomi Bakanları 10. Toplantısı kapsamında "Karabağ'ın imar ve kalkınması" temalı Türk İş Forumu'na katılacak, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü)

3- TÜİK, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini, inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Gaziantep'te basın toplantısı düzenleyecek.

(Gaziantep/17.30)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Spor Toto ile İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Muğla/18.00) (Fotoğraflı)

2- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, elemelerle başlayacak.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

3- Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde yarı final maçları yapılacak.

(New York)