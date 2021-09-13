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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100. Yıl Dönümü Kutlama Programı ile Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Açılış Töreni'ne katılacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/15.30/17.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile baş başa görüşecek, ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek. Şentop, 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan alanı konuk heyetle ziyaret edecek, heyet onuruna akşam yemeği verecek.

(TBMM/11.00/11.15/12.15/Ankara/19.00)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bozkurt'ta İlçe Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Abana ve Bozkurt Sanayi Sitesi esnafıyla toplantı yapacak, Bozkurt'ta incelemelerde bulunacak.

(Kastamonu/12.00/14.00/15.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Serdar Umurzakov ile bir araya gelecek, Liberal Demokrat Parti Başkanı Aktam Khaitov ile görüşmesinin ardından partiler arası iş birliği protokolü imzalanacak.

(Taşkent)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Turkcell Avrupa Veri Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, AK Parti Kapaklı İlçe Başkanlığı'nı ve Kapaklı Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Tekirdağ/11.00/12.30/13.00)

2- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak, Teknofest kapsamında düzenlenen "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması"nın hazırlık etabını takip edecek ve Bilişim Vadisi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00/Kocaeli/15.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim, perakende satış ve ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Parlamentosu genel kurul oturumları başlayacak.

(Brüksel/17.30)

2- AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısı izlenecek.

(Brüksel)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde "2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı"na ve Sur Ulu Camisi'nde "Hafızlık Türkiye Finali"ne katılacak.

(Diyarbakır/10.30/11.30) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'de 4. hafta mücadelesi Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Gaziantep/Antalya/20.00)

2- TFF 1. Lig'de 4. haftanın son maçında Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(Balıkesir/20.00)

3- TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2. hafta mücadelesi, tek maçla tamamlanacak.

4- Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, D Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak.

(Krakow/14.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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