Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak. (İstanbul/19.00) 2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak. (Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10) EKONOMİ FİNANS 1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Kabil/Ankara) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak; E, F, G ve H Gruplarında toplam 8 maç yapılacak. 2- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la yarın yapacakları maça ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak. (İstanbul/16.15/16.45) 3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak. (Balıkesir/16.30/Erzurum/20.00)