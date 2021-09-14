YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak.
(İstanbul/19.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
(Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Kabil/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak; E, F, G ve H Gruplarında toplam 8 maç yapılacak.
2- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la yarın yapacakları maça ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.
(İstanbul/16.15/16.45)
3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.
(Balıkesir/16.30/Erzurum/20.00)
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