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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunus Emre Yılı Anma Etkinliği'ne katılacak.

(İstanbul/19.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Borçka ilçesi ve kent merkezi ile Ardahan'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Artvin/13.50/16.00/Ardahan/19.10) 

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin "Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları ile ağustos ayı konut satış istatistikleri ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlayacak; E, F, G ve H Gruplarında toplam 8 maç yapılacak.

2- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'la yarın yapacakları maça ilişkin Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.15/16.45)

3- TFF 1. Lig'de 5. hafta Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eyüpspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/16.30/Erzurum/20.00) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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