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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "6. Anadolu Medya Ödülleri" programına katılacak.

(Ankara/19.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gürcistan ziyareti çerçevesinde temaslarda bulunacak. İki ülkenin adalet bakanlıkları arasında ortak mutabakat imzalanacak.

(Tiflis) 

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göç Kurulu Toplantısı"na ve Polis Akademisinde "6. Uluslararası Birleşmiş Milletler Toplumsal Olaylara Müdahale Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Töreni"ne katılacak.

(Ankara/09.30/13.00) 

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, il eğitim değerlendirme toplantısına, Mezopotamya İlkokulu Açılış Töreni'ne katılacak, Şirinler Anaokulu ile Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret edecek.

(Diyarbakır/10.00/10.30/11.30/12.00/12.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliği ve Tarım Çalıştayı'na katılacak.

(İzmir/10.30) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı-Nallıhan yolu temel atma törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00) 

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı sektör bilançoları ile temmuz ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü Logo Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/09.30) 

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın Borussia Dortmund takımını Vodafone Park'ta konuk edecek.

(İstanbul/19.45) 

- Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç haftası A, B, C ve D gruplarında toplam 8 maçla tamamlanacak.

2- TFF 1. Lig'de 5. hafta mücadelesine Denizlispor-Adanaspor, Gençlerbirliği-Altınordu, Menemenspor-Manisa ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/Ankara/17.00/İzmir/Bursa/20.00) 

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcu Halil Dervişoğlu, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda perşembe günü Lazio ile oynayacakları maça ilişkin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/17.15/18.00) 

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda 16 Eylül Perşembe günü Eintracht Frankurt ile yapacakları maça ilişkin Frankfurt Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, sarı-lacivertli takım son çalışmasını statta yapacak.

(Frankfurt/19.30/20.00) 

Kaynak: Haber Kaynağı
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