Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na, Cumhuriyet Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak.

(Mersin/11.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan için Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenecek anma programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Derepazarı, Çayeli, Pazar ve Fındıklı ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Rize/10.00-14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ve TEKNOFEST İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılacak, TOBB ve Visa'nın Ortaklaşa Kurduğu "Akıllı KOBİ Platformu" Tanıtım Toplantısı'na video konferansla iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00/İstanbul/14.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G20 Ülkeleri Tarım Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

(Floransa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2018-2020 dönemine ilişkin "hayat tabloları" istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ağustos ayında kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 5. haftası, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük ve Altay-Göztepe maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/İzmir/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

(Krakow/14.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda 2021 Kadınlar Balkan Kupası'nın ilk gününde, Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda, KV Drita-CSO Voluntari 2005, Ok Jedinstvo-Aris ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-KV Drita maçları yapılacak.

(Aydın/11.00/15.00/19.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu tek maçla başlayacak. (Fotoğraflı)