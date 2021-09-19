Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket edecek.

(İstanbul/12.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle 3 günlük resmi ziyaret için İspanya'ya gidecek

(İstanbul/15.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ve Marmara Üniversitesi tarafından Grand Cevahir Otel'de düzenlenecek 7. Uluslararası Mavi Karadeniz Kongresi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/13.15/13.45/14.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezinin açılış törenine iştirak edecek

(Kocaeli/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneğinin 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Ampute Milli Futbol Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya ile karşılaşacak

(Krakow/21.00)

2- Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir-Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor maçlarıyla tamamlanacak.

(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/19.00)

3- TFF 1. Lig'in 6. haftasına Tuzlaspor-Bursaspor, Yılport Samsunspor-Gençlerbirliği, Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Altınordu-Denizlispor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/Samsun/16.00/Adana/İzmir/19.00)

4- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig gruplarında 3. hafta maçları tamamlanacak.

5- Voleybol Kadınlar Balkan Kupası, Kuşadası'nda final ve klasman maçlarıyla tamamlanacak.

(Aydın/13.00/15.00)

6- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın CSKA takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/14.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının 5'i yapılacak.

8- Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2021 Dünya Mas Güreşi Kupası'nın ikinci ayağı Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda finaller ve ödül töreniyle sona erecek.

(İstanbul/17.00)