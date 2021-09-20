Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'ne katılacak. (New York) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İspanya Temsilciler Meclisi Başkanı Meritxell Batet, Senato Başkanı Ander Gil Garcia, Temsilciler Meclisi/Senato Avrupa Birliği Karma Komisyonu Başkanı Susana Sumelzo, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Pau Mari-Klose ve beraberindeki parlamento heyetiyle görüşecek. (Madrid) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/12.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek. (Bursa/10.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Necda Moralıgil İlkokulu ve Erenköy Kız Lisesi açılış törenleri ile Sıfır Atık Projesi kapsamında defter dağıtım programına katılacak. (İstanbul/10.00/12.00/15.00) EKONOMİ FİNANS 1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı Lansmanı'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00) 2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 4 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara) 3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 4- TÜİK, temmuz ayı tarımsal girdi fiyat endeksi ile ağustos ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Kabil/Ankara) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Özbekistan'da Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanları 5. Toplantısı ile 1. Genç Girişimciler Forumu'na katılacak. (Taşkent) 2- TFF 1. Lig'in 6. haftası Beypiliç Boluspor-İstanbulspor, Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü ve MKE Ankaragücü-Menemenspor maçlarıyla tamamlanacak. (Bolu/17.00/Balıkesir/Ankara/20.00) 3- A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirilen Stefan Kuntz için Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imza töreni düzenlenecek. (İstanbul/15.00)