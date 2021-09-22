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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç'i kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında düzenlenecek Gaziler Buluşması'na katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi" ana gündemiyle yapılacak aylık olağan toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Google Oyun ve Uygulama Akademisi Tanıtım ve İmza Töreni ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/12.45/17.40) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- TÜİK, eylül ayı tüketici güven endeksi ile ağustos ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu Görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'de 6. hafta mücadelesine Gaziantep-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Galatasaray ve Göztepe-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/17.00/Kayseri/İzmir/20.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin ikinci, Erkekler Süper Ligi'nin ilk haftası, yapılacak birer maçla tamamlanacak. (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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