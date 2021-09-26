Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ikili görüşmelerde bulunmak ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere Nur Sultan ve Türkistan şehirlerini kapsayan bir ziyaret için Kazakistan'a gidecek, Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/Nur Sultan)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fütürizm Çalıştayı ve Baysan Süt İşletme Fabrikası Temel Atma Töreni ile Oyun Girişimciliği Merkezi açılışına katılacak. Kılıçdaroğlu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı programına iştirak edecek.

(İzmir/10.00-16.00/Hatay/19.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gün boyu devam edecek etkinliklerin ardından sona eriyor.

(İstanbul)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Almanya'da genel seçimler yapılacak.

(Berlin)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasına GZT Giresunspor-Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor, Galatasaray-Göztepe, Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.30/İstanbul/16.00/19.00/Hatay/16.00)

2- TFF 1. Lig'in 7. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu, İstanbulspor-Balıkesirspor, Menemenspor-Eyüpspor ve Bursaspor-MKE Ankaragücü maçları yapılacak.

(Balıkesir/13.30/İstanbul/İzmir/16.00/Bursa/19.00)

3- TFF 2. Lig gruplarında 4. hafta maçları tamamlanacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftası Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray NEF, Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex, Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko ve Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/18.00/20.15/İzmir/15.30)

5- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ilk maçında Halkbank, Sırbistan'ın OK Radnicki Kragujevic takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Ankara/17.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçlarının 5'i oynanacak.

7- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'si yapılacak.