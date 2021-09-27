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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Senato Başkanı Maulen Aşimbayev ve Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(Nur Sultan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muhtarlar ve Apartman Görevlileri Buluşması'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.

(Hatay/12.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, bazı ziyaret ve incelemelerde bulunacak, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.35) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile üçlü bir görüşme yapacak.

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'nda Afganistan'daki güncel gelişmeler ele alınacak.

(İstanbul/ 09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Almanya'da yapılan genel seçimlerin ardından koalisyon olasılıklarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- New York'ta devam eden BM 76. Genel Kurulu görüşmeleri takip ediliyor

(Birleşmiş Milletler) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftası Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor ve Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'de 7. haftanın son maçında Denizlispor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.00) (Fotoğraflı)

3- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax ile deplasmanda oynayacakları maça ilişkin Johan Cruijff Arena'da düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, siyah-beyazlı takım son çalışmasını yapacak.

- Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımdan bir futbolcu, stattaki basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları yanıtlayacak.

(Amsterdam/19.00/19.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Voleybolda 2021 Erkekler Balkan Kupası'ndaki ikinci ve son maçında Halkbank, Yunanistan'dan AOP Kiffisias takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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