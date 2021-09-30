Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'ı kabul edecek, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısı yapacak, "100. Yılında Evrensel Boyutlarıyla İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Kongresi"nin kapanışında konuşacak, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/14.00/16.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin düzenleyeceği "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"ne katılacak.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadın Kooperatifleri İç Anadolu Bölgesi Buluşması'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Swissotel İstanbul Bosphorus'ta, iki bakanlık arasında imzalanan “Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İşbirliği Protokolü" toplantısına katılacak.

- Bakan Ersoy, AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanlığının İstanbul CVK Bosphorus'da düzenleyeceği programda turizmcilerle bir araya gelecek.

(İstanbul/11.30/19.00)

3- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret edecek.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, METAL EXPO Konferansı-Yeşil Mutabakatı Çalıştayı programına katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İklim Değişikliklerinin Bitkisel Üretime Etkileri Toplantısı'na katılacak, pamuk ve nar hasadına iştirak edecek, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunacak.

(Adana/09.45-18.15)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kalecik ilçesinde Tarihi Develioğlu Köprüsü’nde incelemelerde bulunacak, Akyurt ilçesinde kavşak açılışı yapacak ve çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

(Ankara/08.30-14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ile bu yılın ocak-haziran dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Pre-Cop Bakanlar Toplantısı'na ve katılımcı bakanların İklim İçin Gençlik Etkinliği kapsamında gençlerin sorularını yanıtlayacağı programa katılacak.

(Milano)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat'la ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TOBB Türkiye Yükseköğretim Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. hafta maçları yapılacak. D Grubu'nda Fenerbahçe, Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek; E Grubu'nda Galatasaray deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.45/Marsilya/22.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu mücadelesi 5 maçla tamamlanacak.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Madrid/21.45)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri rövanşlarında Hatayspor, İsrail'in Elitzur Holon takımıyla, Elazığ İl Özel İdare de Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Hatay/Elazığ/18.30)

5- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar'da grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda PTT-Bolu Belediyespor ve Türk Hava Yolları-Yeşilyurt, B Grubu'nda Karayolları-Mert Grup Sigorta ve Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta, C Grubu'nda Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bursa/12.00/14.30/İzmir/12.00/15.00/Ankara/12.00/14.30)

6- 2022 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nın kura çekimi yapılacak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın rakipleri belli olacak.

(Moskova/18.00)