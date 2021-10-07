Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı Açılışı'na iştirak edecek.

(Ankara/12.00/15.30/16.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'da 7'ncisi düzenlenen ve iki gün sürecek G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılacak. Şentop Zirve'de "Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" ve "Sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik bakımından ekonomik büyümenin yeniden canlandırılması" başlıklarıyla gerçekleştirilecek oturumlarda konuşma yapacak.

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati ve İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile görüşecek.

(Roma)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ilkine başkanlık edecek.

(Ankara/09.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Demirören Medya Grubu arasındaki "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü"nün imza törenine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kent merkezi ile Kahta ve Besni ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Adıyaman/12.30/19.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Haberleşme Şurası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ev sahipliğinde Atatürk Havalimanı C Terminali'nde devam edecek.

(İstanbul/10.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- TÜİK, finansal yatırım araçlarının eylül ayı reel getiri oranlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılacak.

- Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Lviv)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Voleybolda 2021 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nın erkekler mücadelesinde Ziraat Bankkart ile Spor Toto, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve takımdan bir futbolcu, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda cuma günü Norveç ile oynayacakları maç öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ay-yıldızlılar son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/16.30/17.00)

3- Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken ve takımdan bir futbolcu, cuma günü Türkiye ile oynayacakları Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ilişkin Ülker Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.45/19.15)

4- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Grekoromen stilde 55 kiloda Ekrem Öztürk, 72 kiloda Cengiz Arslan, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak mindere çıkacak; kadınlar 72 kiloda buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30/20.00)

5- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Atina/21.00)