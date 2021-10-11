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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Latin Amerika Parlamentosu (Parlatino) Başkanı Jorge Pizarro Soto ile görüşecek. Şentop, Türkiye'nin Parlatino'ya gözlemci üye olması dolayısıyla düzenlenecek imza töreni ile Petrol Ürünleri İşverenler Sendikasının 21. Olağan Genel Kurulu'na katılacak.

(TBMM/11.00/11.30/Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde görüşecek.

(Ankara/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı DP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yalova Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileriyle İstişare Toplantısı'na ve AK Parti Yalova İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yalova/10.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın faaliyetleri hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TCMB, ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, ağustos ayına ilişkin işgücü istatistikleri ve kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin kuruluşunun 60'ıncı yıl dönümünde düzenlenecek zirveye katılacak.

(Belgrad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 8. maçında deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek.

(Riga/21.45) (Fotoğraflı)

- Avrupa Elemeleri'ne E, G, H ve J gruplarında yapılacak toplam 11 maçla devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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