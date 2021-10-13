Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na çevrim içi katılacak.

- Şentop, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelerin ardından iş birliği protokolü imzalanacak.

(TBMM/10.00/16.15/16.45)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenecek 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Konferansı ve Hazine Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık edecek, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına, Seyit Ali Onbaşı Anaokuluna ve Alpaslan Ortaokuluna ziyarette bulunacak, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ağrı/10.00-14.15)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/13.00)

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Mardin/16.30/17.00)

5- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00)

4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Polonya'nın Arged BM Stal takımını konuk edecek, E Grubu'nda Galatasaray Nef, Bosna Hersek'in Igokea takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Laktasi/19.30)

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak; Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın UNI Gyor takımıyla karşılaşacak.

(Elazığ/18.30)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.

- Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor-Altekma, Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Halkbank-Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Mardin/Yozgat/16.00/Ankara/16.30/19.00/İstanbul/17.00/İzmir/18.00)

5- TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.