  • BIST 1.422,080
  • Altın 511,97
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi ve Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.00/15.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Kutbuddin Şirazi Sempozyumu'na çevrim içi katılacak.

- Şentop, Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelerin ardından iş birliği protokolü imzalanacak.

(TBMM/10.00/16.15/16.45) 

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenecek 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Konferansı ve Hazine Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/12.00) 

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde Ankara Muhtarlar ve Kanaat Önderleri Buluşması'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) 

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla toplanacak Koronavirüs Bilim Kurulu'na başkanlık edecek, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

(Ankara/17.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Green Park Otel'de "Trafik Birim Amirleri Toplantısı"na katılacak.

(Ankara/09.30) 

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliğe, Belediyeye, AK Parti İl Başkanlığına, Seyit Ali Onbaşı Anaokuluna ve Alpaslan Ortaokuluna ziyarette bulunacak, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ağrı/10.00-14.15) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/13.00) 

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı yapacak.

(Mardin/16.30/17.00) 

5- TBMM'den

- İYİ Partinin TBMM Grup toplantısı yapılacak.

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.30) 

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı'na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00) 

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Orman Yangınları Çalıştayı"na iştirak edecek.

(Ankara/09.30) 

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu ile toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00) 

4- TÜİK, eylül ayı konut satış istatistikleri ile ağustos ayı inşaat maliyet ve dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00) 

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Polonya'nın Arged BM Stal takımını konuk edecek, E Grubu'nda Galatasaray Nef, Bosna Hersek'in Igokea takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Laktasi/19.30) 

2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda Rusya'nın Dinamo Kursk takımıyla karşılaşacak; Fenerbahçe Safiport, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.

(Kursk/18.00/İstanbul/19.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonu başlayacak; B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdare, Macaristan'ın UNI Gyor takımıyla karşılaşacak.

(Elazığ/18.30) 

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak.

- Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Yeni Kızıltepespor-Altekma, Sorgun Belediyespor-Bingöl Solhanspor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Halkbank-Cizre Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş, Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne karşılaşmaları oynanacak.

(Bursa/14.00/Mardin/Yozgat/16.00/Ankara/16.30/19.00/İstanbul/17.00/İzmir/18.00)

5- TFF 3. Lig'de 7. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aydın'da fırtına nedeniyle reklam tabelası ve çatının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:04
  • Afyonkarahisar'daki kazada yaşamını yitiren öğrencilerin hayalleri yarım kaldı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:03
  • Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı13 Ekim 2021 Çarşamba 10:00
  • Türkiye'de 33 bin 860 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti13 Ekim 2021 Çarşamba 09:58
  • TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye tartışmalarına ilişkin yeni açıklama13 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
  • Kemer'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:55
  • İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor13 Ekim 2021 Çarşamba 09:42
  • Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi13 Ekim 2021 Çarşamba 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti