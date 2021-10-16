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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşecek, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kabul edecek.

(İstanbul/12.00/15.15)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altındağ Belediyesi Kıbrıs Şehitleri Parkı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara/14.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Orhangazi ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunacak, halkla buluşma programına katılacak, Yeniköy Mahallesi'ni ziyaret edecek.

(Bursa/16.10/17.40)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi Eşme-Salihli Kesimi T01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'ne katılacak.

(Uşak/11.00) 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) 

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" temasıyla idrak edilecek Mevlid-i Nebi Haftası'nın açılış programına iştirak edecek.

(İstanbul/19.30) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği Uluslararası Hepimiz Meryem'iz Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) 

2- Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.

(Giresun/13.30/Sivas/16.00/Adana/19.00)

3- TFF 1. Lig'de 9. hafta mücadelesi başlayacak; Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eyüpspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü, Altaş Denizlispor-Balıkesirspor ve Menemenspor-Yılport Samsunspor maçları oynanacak.

(İstanbul/Balıkesir/13.30/Denizli/16.00/İzmir/19.00) 

4- TFF 2. Lig'de 8. hafta, Beyaz ve Kırmızı Gruplarda yapılacak toplam 3 maçla başlayacak.

5- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. hafta mücadelesi başlayacak; Beşiktaş Icrypex-Gaziantep, Galatasaray Nef-Bahçeşehir Koleji, Pınar Karşıyaka-Frutti Extra Bursaspor ve Türk Telekom-Darüşşafaka maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/İzmir/15.30/Ankara/20.15) 

6- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesine 3 maçla devam edilecek.

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak; Fenerbahçe Safiport-Çankaya Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Antalya 07 Basketbol ve BOTAŞ-Galatasaray maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Bursa/14.00/Ankara/16.30) 

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. hafta karşılaşmaları düzenlenecek. VakıfBank-Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru, Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları-Yeşilyurt, PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Mert Grup Sigorta-Bolu Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Karayolları maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.00/17.00/17.30/Ankara/14.00/16.30/Bursa/15.00) 

9- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 5. haftasında 3 maç oynanacak.

10- Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 4. maçında deplasmanda Norveç'in Vipers takımıyla karşılaşacak.

(Kristiansand/19.00)

11- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur ilk maçlarında, Beykoz Belediyespor, Rusya'nın SKIF Krasnodar takımını konuk edecek, İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çekya'nın HCB Karvina takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/15.30/Karvina-Nove Mesto/21.00) 

12- Türkiye Cimnastik Federasyonu Olağan Genel Kurulu, The Green Park Otel'de düzenlenecek.

(Ankara/10.00) 

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