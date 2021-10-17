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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareket edecek.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te Anadolu Buluşması-Yerel Medya Çalıştayı'na katılacak.

(Muğla/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Nasrullah Camisi'nde Mevlit Kandili Programı'na katılacak.

(Kastamonu/15.00/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasına Kasımpaşa-Göztepe, Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor, Altay-VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/İzmir/16.00/Trabzon/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 9. haftasında Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor, Manisa-Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altınordu ve Bursaspor-Beypiliç Boluspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.30/Manisa/Erzurum/16.00/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ-Aliağa Petkimspor ve HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/13.00/Bursa/15.30/Afyonkarahisar/18.00) (Fotoğraflı)

5- Misli.com. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 3. hafta mücadelesi 3 maçla sürecek.

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Elazığ İl Özel İdare-Hatayspor, Beşiktaş-Nesibe Aydın, Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ve OGM Ormanspor-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00/İstanbul/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. hafta mücadelesi başlayacak.

- Spor Toto-Cizre Belediyespor, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma-Sorgun Belediyespor, Bingöl Solhanspor-Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/16.30/İzmir/13.00/Bingöl/14.00/Tokat/15.30) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 4. haftasında 4 maç yapılacak.

9- Yalıkavakspor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Bodrum'da Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını konuk edecek.

(Muğla/17.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Çekya'nın HCB Karvina takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Karvina-Nove Mesto/17.00)

11- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer ilçesinde başlayacak.

- Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Polonya, erkeklerde ise Fransa ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/10.00/12.15) (Fotoğraflı)

12- Galatasaray Kulübünün 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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