Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılanacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

- Angola Meclisine hitap edecek Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Türkiye-Angola İş Forumu'na ve Lourenço tarafından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine katılacak.

(Luanda) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek, mevkidaşı Sahil Babayev ile görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hamza Dağ ve Erkan Kandemir parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Silivri İlçe Başkanlığını, MHP Silivri İlçe Başkanlığını, Silivri Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ardından Silivri Mimar Sinan Köprüsü ile Boğluca Deresi Üzerindeki Kısa Köprü'nün Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.45/12.00/12.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu ve Konut Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerinin 6'ncı turu Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in ara buluculuğunda başlayacak.

(Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AB Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

3- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Eskişehir/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftası Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor ve Atakaş Hatayspor-Gaziantep maçlarıyla tamamlanacak.

(Antalya/Hatay/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TFF 1. Lig'in 9. hafta son maçında İstanbulspor ile Tuzlaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/20.15) (Fotoğraflı)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 3. haftasından Galatasaray HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor maçı oynanacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

5- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla yapacakları maça ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Sporting Lizbon Teknik Direktörü Ruben Amorim ve takımdan bir futbolcu, Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında Beşiktaş maçına ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını yapacak.

(İstanbul/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Avrupa Oturarak Voleybol Şampiyonası, Kemer'de sürecek. Türkiye, A Grubu'nda kadınlarda Finlandiya ve Slovenya, erkeklerde ise Almanya ile karşılaşacak.

(Antalya/11.00/21.00/15.45) (Fotoğraflı)