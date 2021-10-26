Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuzuli Uluslararası Havalimanı Açılış Töreni'ne, Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü temel atma törenlerine katılacak.

- Erdoğan, Birinci Ağalı Köyü'nde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Fuzuli)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet ile YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.30 /18.00)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli üzerindeki görüşmelere iştirak edecek.

(TBMM/10.00)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Muhtarlar Derneği 3. Genel Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenecek, 4 bin 250 yıllık altın gaga ağızlı testinin, İngiltere'den Türkiye'ye iade edileceği törene katılacak.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

- HDP ve MHP'nin Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Irak ve Suriye ile Lübnan olmak üzere iki yurt dışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları üzerinde görüşmeler yapılacak.

(TBMM/12.45/10.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'na katılan ülke temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini açıklayacak.

(Ankara/10.00 )

3- TÜİK, 2020 yılı araştırma geliştirme faaliyetleri araştırması sonuçlarını duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Sudan'daki darbe girişimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Hartum)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma Sanayii İl Buluşmaları" kapsamında Valiliği ziyaret edecek, Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelecek, kuluçka merkezini gezecek, "Adana Savunma Sanayii İl Buluşması" programına katılacak, savunma sanayisi firmalarında incelemelerde bulunacak.

(Adana/10.00/10.45/14.00/16.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu mücadelesi başlayacak ve ilk gün 8 maç yapılacak. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, TFF 3. Lig'den Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.30)

2- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında, Fenerbahçe Beko, İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda, Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

(Venedik/21.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, İspanya'nın BAXI Manresa takımını konuk edecek; F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Strazburg/21.30)

5- Türkiye Okçuluk ve Voleybol Federasyonlarının Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/10.30)