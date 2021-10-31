Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için İtalya'da - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İklim Değişikliğiyle Mücadelede Özel Sektörün Rolü" temalı liderler etkinliğine katılacak, "İklim Değişikliği ve Çevre" ile "Sürdürülebilir Kalkınma" oturumlarına iştirak edecek. - Zirvenin kapanış oturumuna katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuvola Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek. (Roma) DÜNYA DİPLOMASİ 1- 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, İskoçya'nın Glasgow kentinde başlayacak. (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliği yaptığı G20 Liderler Zirvesi'nde ikinci ve son gün oturumları gerçekleştirilecek. Zirve, liderlerin yapacağı basın toplantılarıyla sona erecek. (Roma) GÜNCEL 1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 11. haftaya Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük, Aytemiz Alanyaspor-Göztepe ve Galatasaray-Gaziantep FK maçlarıyla devam edilecek. (Kayseri/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor-Tuzlaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Balıkesirspor, Altaş Denizlispor-Kocaelispor ve Gençlerbirliği-İstanbulspor maçları yapılacak. (İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Denizli/Ankara/19.00) 3- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 10. hafta maçları tek maç dışında yapılacak. 4- TFF 3. Lig gruplarında 10. hafta maçları yapılacak. 5- ING Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka-Semt77 Yalovaspor, TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/15.30/İzmir/18.00/Bursa/20.15) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. haftaya 3 maçla devam edilecek. 6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor, Elazığ İl Özel İdare-UMF Yapı İzmit Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Hatayspor maçları yapılacak. (İstanbul/13.00/Elazığ/15.00/Kayseri/16.00) 7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasına Halkbank-Altekma, Fenerbahçe HDI Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta, Allpower Akü Cizre Belediyespor-Solhanspor, Yeni Kızıltepespor-Spor Toto ve Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek. (Ankara/14.00/İstanbul/Şırnak/15.00/Mardin/Yozgat/16.00) 8- Hentbol Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. maçında Kastamonu Belediyespor, Fransa'nın Metz Hentbol takımını konuk edecek. (Kastamonu/17.00) 9- Türkiye Atletizm, Hentbol, Kürek, Geleneksel Türk Okçuluk ve Dans Sporları Federasyonları Olağan Genel Kurul Toplantıları gerçekleştirilecek. (Ankara) 10- Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından düzenlenen BMX Süper Kross Dünya Kupası'nın 8. yarışları yapılacak. (Sakarya)