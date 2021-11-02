Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi Bakir İzetbegoviç'i kabul edecek.

(İstanbul/14.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- MHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.45/15.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akşehir Anayol Köprülü Kavşağı ve Akşehir-Tuzlukçu Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, Akşehir Belediye Başkanlığına, AK Parti İlçe Başkanlığına ziyarette bulunacak, Arasta Çarşısı'nda esnafla buluşacak. Beyşehir'de Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak Karaismailoğlu, AK Parti İlçe Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Konya/10.00/11.00/11.30/12.00/15.00/16.00/16.30)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı ceza infaz kurumu istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- 26'ncı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP26), üçüncü gününde devam edecek.

(Glasgow)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Sporting Lizbon'la oynayacakları maça ilişkin Jose Alvalade Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Lizbon/20.30/21.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda, Türk Telekom, Polonya'nın Slask Wroclaw takımını konuk edecek.

(Ankara/20.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda, Beşiktaş Icrypex, Litvanya'nın Rytas Vilnius takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası eleme turu ilk maçında, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in BK Tromso takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tromso/21.00)

5- Türkiye Yüzme, Binicilik, Okul Sporları ve Briç federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları düzenlenecek.

(Ankara)

6- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/15.00)

7- Kulüpler Birliği Vakfı, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanacak.

(İstanbul/13.00)