Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile güven mektubu sunacak Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani, Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.45/15.30/16.15/17.00/17.45)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova'nın Ankara Büyükelçisi İlir Dugolli, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov'u ile MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve beraberindeki heyeti ayrı ayrı kabul edecek.

(TBMM/15.00/15.45/17.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yerköy Sekili Çiftçi Buluşması'na katılacak, Ahmet Şakir Ergin Aşk Vakfı'nı ziyaret edecek, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Un Pazarı esnaf ziyaretinin ardından Engelsiz Yaşam Buluşması'na iştirak edecek, Yerköy Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Yozgat/10.00/11.30/12.00/14.15/15.00/18.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

3- TBMM'den

- HDP ve İYİ Partinin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/12.30/10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 2021- 2022 Kışla Mücadele Sezonuna Hazırlık ve Yol Bakım Araçlarının Hizmete Alım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesinin faiz kararını duyuracak.

(Washington/21.00)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ardahan Valisi, milletvekili, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek, kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 4. maçında Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Lizbon/23.00)

3- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takımdan bir futbolcu, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynayacakları maça ilişkin Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/16.15/17.00)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ve takımdan bir futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü deplasmanda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin Bosuil Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Anvers/20.30/21.00)

5- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

6- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Darüşşafaka, İtalya'nın Happy Casa Brindisi takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

7- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın Mornar Bar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Bar/21.00)

8- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Galatasaray, deplasmanda İspanya'nın Spar Girona takımıyla karşılaşacak.

(Girona/22.15)

9- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda A Grubu'nda Hatayspor, Rusya'nın WBC Enisey, B Grubu'nda Elazığ İl Özel İdaresi, Macaristan'ın Uni Györ takımıyla karşılaşacak; F Grubu'nda OGM Ormanspor, Rusya'nın Nika Syktyvkar takımını, C Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belarus'un Horizont ekibini, D Grubu'nda Bellona Kayseri Basketbol, kupadaki diğer Türk temsilci Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

(Krasnoyarsk/15.00/Györ/20.00Ankara/16.00/Mersin/Kayseri/18.00)

10- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası eleme turunun rövanşında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Norveç'in BK Tromso takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Tromso/21.00)

11- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri 1. Grup'taki ilk maçında Kosova'yı konuk edecek.

(Eskişehir/18.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftası 2 maçla tamamlanacak.

13- Türkiye Boks, Bisiklet ve Badminton Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara)