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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul edecek, "Azerbaycan’ın Vatan Savaşında Zafer Günü Fotoğraf Sergisi"nin açılışına katılacak.

(TBMM/15.00/11.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, KAGİDER iş birliğinde düzenlenen Girişimci Kadınlar Birliğinin (FCEM) 68'inci Dünya Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.20)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) 

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen 10. Ordu Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) 

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2022 bütçesi ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri" programına katılacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de programa video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(İstanbul/18.00/Ankara/10.15) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı 8. Küresel Bakü Forumu düzenlenecek.

(Bakü) 

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nevşehir Valisi, milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarından oluşan heyetle bir araya gelerek kente yapılacak gençlik ve spor yatırımlarıyla ilgili protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/17.00) 

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları yapılacak. E Grubu'nda Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını konuk edecek; D Grubu'nda Fenerbahçe, Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.45/Anvers/23.00) 

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

(Moskova/20.00)

4- Türkiye Masa Tenisi ve Basketbol Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara/10.00/11.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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