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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'ne katılacak, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Mardin/12.30/Batman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Filizli Köşk'te düzenlenecek "Anayasalar ve Siyaset" konulu konferans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yıl Açılış Programı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek "Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Çalıştayı" ile İstanbul Kongre Merkezi'ndeki üye katılım törenine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Kültür Merkezi'ndeki İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Rize/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ağrı Kültür ve Kongre Merkezi'nde, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

(Ağrı/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 12. haftaya Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Fraport TAV Antalyaspor-Altay ve Beşiktaş-Trabzonspor maçlarıyla sürecek.

(Sivas/13.30/Malatya/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yılport Samsunspor-Manisa FK, MKE Ankaragücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Altınordu-Eyüpspor maçları yapılacak.

(Bolu/13.30/Samsun/16.00/Ankara/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 2. Lig'de 11. hafta maçları yapılacak, TFF 3. Lig'de 11. hafta 3 maçla başlayacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası başlayacak; Gaziantep Basketbol-Galatasaray Nef, Beşiktaş Icrypex-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Pınar Karşıyaka, Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ maçları yapılacak.

(Gaziantep/13.00/İstanbul/15.30/Denizli/18.00/Bursa/20.15) (Fotoğraflı)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 6. haftasına 3 maçla devam edilecek.

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Galatasaray, OGM Ormanspor-Elazığ İl Özel İdare, Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol, Hatayspor-BOTAŞ maçlarıyla tamamlanacak.

(Mersin/13.00/Ankara/14.00/16.00/Hatay/14.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 7. haftası Mert Grup Sigorta-VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit ve Kuzeyboru-Yeşilyurt maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/14.30/17.00/Aydın/15.00/Aksaray/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası, Yeni Kızıltepespor-Sorgun Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maçlarıyla başlayacak.

(Mardin/16.00/Bursa/17.30) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Güreş, Judo ve Halk Oyunları Federasyonlarının olağan genel kurul toplantıları yapılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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