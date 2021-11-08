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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı'nın ilk dersini verecek.

(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP26 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye pavilyonunu ziyaret edecek, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

(Glasgow) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilecek.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kaptan Altay Altuğ adına Tuzla'daki İTÜ Denizcilik Fakültesine yaptırılan laboratuvar ve yemekhane binası açılış törenine katılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Test Sürüşü Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi Cenevre Ofisi'nin açılış törenine katılacak.

(Cenevre)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ve beraberindeki heyet, merhum Aliya İzetbegoviç'in dava arkadaşlarından eski Bosna Hersek Federasyonu Savunma Bakanı ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hasan Çengiç'in cenaze törenine iştirak edecek.

(Saraybosna)

3- Azerbaycan'da, Karabağ Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarına TFF'nin Riva'daki tesislerinde başlayacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftası Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/15.30) (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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