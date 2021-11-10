Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz. - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83'üncü yılında, Anıtkabir'de resmi törenle anılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile devlet erkanı iştirak edecek. - Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunca Tarihi CSO Konser Salonu'nda düzenlenecek anma etkinliğine iştirak edecek. Etkinliğe TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak. (Ankara/09.05/11.00) 2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri'yi ayrı ayrı kabul edecek. (Ankara/15.00/16.30) 3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri ve beraberindeki heyetle görüşecek. (TBMM/13.00) 4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki "Atatürk'ü Anmak ve Anlamak Konferansı"na katılacak. (Ankara/10.30) 5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/17.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un ev sahipliğinde, AB üyesi devletlerin büyükelçileriyle yemekte bir araya gelecek. (Ankara/13.00) 2- TBMM'den - Genel Kurulda, Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek. - Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak. (TBMM/14.00/10.00) EKONOMİ FİNANS 1- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet ve dış ticaret endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) GÜNCEL 1- Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde çöken binaya ilişkin gelişmeler izleniyor. 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. SPOR 1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık'la oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek. (İstanbul/17.00) 2- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 12. hafta maçları yapılacak. 3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda deplasmanda B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Yunanistan'ın Promitheas Patras, A Grubu'nda Türk Telekom, İtalya'nın Joventut Badalona takımıyla karşı karşıya gelecek. (Patras/20.30/Badalona/23.00) (Fotoğraflı) 4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda TOFAŞ, Fransa'nın SIG Strasbourg takımını konuk edecek. (Bursa/20.00) 5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Yunanistan'ın Iraklis takımıyla karşılaşacak. (İstanbul/17.00) 6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasından ertelenen Darüşşafaka-Büyükçekmece Basketbol maçı yapılacak. (İstanbul/20.00) 7- Voleybol Erkekler CEV Kupası eleme turunda Arkas Spor, deplasmanda Slovakya'nın Rieker UJS takımıyla karşılaşacak. (Komarno/22.15)