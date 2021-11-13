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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni ile Biga Belediye Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak.

(Çanakkale/12.30/14.30) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Dersi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini, Bakanlığa bağlı kuruluşları ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nı ziyaret edecek.

(Konya/11.00-17.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'da İLBANK Oryantasyon Eğitim Programı'na katılacak, millet bahçesini, belediyeyi, AK Parti İlçe Başkanlığını, kaymakamlığı ziyaret edecek, TOKİ Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemede bulunacak.

(Ankara/11.00-14.00) 

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çatalca Kuzey Marmara Otoyolu Tayakadın Gişeleri mevkisinde "İSO Gelecek Meslek Liselerinde Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00) 

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katılacak, programın ardından gazetecilerle bir araya gelecek.

(Kırıkkale/10.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'ne katılacak.

(Çanakkale/12.30) 

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yeni yapılan camilerin toplu açılış törenine katılacak.

(Antalya/13.30) 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) 

2- TFF 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi gruplarda yapılacak maçlarla başlayacak.

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası başlayacak; HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Aliağa Petkimspor, Türk Telekom-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji ve Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes maçları yapılacak.

(Afyonkarahisar/13.00/Ankara/15.30/İstanbul/18.00/20.15) 

4- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. haftanın 6 maçı yapılacak. Yeşilyurt-Eczacıbaşı Dynavit, Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor, Mert Grup Sigorta-Sarıyer Belediyespor, PTT-Bolu Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları, Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/13.30/16.30/Ankara/14.00/16.30/Aydın/15.00/Aksaray/17.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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