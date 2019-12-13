Türkiye ve dünya gündemi 13 Aralık 2019 Cuma

13 Aralık 2019 Cuma Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında ve Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansında iş insanlarıyla bir araya gelecek.
2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Bölge Adliye Mahkemesi ile Adliyeyi ziyaret edecek.
3- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.
4- TÜİK, ekim ayı sanayi üretimi, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak, 2018 yılı "Satınalma Gücü Paritesi" haber bültenini yayımlayacak.
5- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ikinci gün oturumu yapılacak.
6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.
8- FETÖ davaları
- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
- Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
10- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları izleniyor.
11- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.
12- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
13- Süper Lig'de 15. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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