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Türkiye ve dünya gündemi 13 Aralık 2019 Cuma

13 Aralık 2019 Cuma Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 13 Aralık 2019 Cuma

13 Aralık 2019 Cuma Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.   

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kayseri Ticaret Odasında ve Nevşehir Ahiler Kalkınma Ajansında iş insanlarıyla bir araya gelecek.

2- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Bölge Adliye Mahkemesi ile Adliyeyi ziyaret edecek. 

3- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2020 bütçeleri görüşülecek.

4- TÜİK, ekim ayı sanayi üretimi, süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak, 2018 yılı "Satınalma Gücü Paritesi" haber bültenini yayımlayacak.

5- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin ikinci gün oturumu yapılacak.

6- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

7- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

8- FETÖ davaları 

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan ve kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyesi 34 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

9- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları izleniyor.

11- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

12- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

13- Süper Lig'de 15. haftanın ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Antalyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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