Türkiye ve dünya gündemi - 13 Haziran 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'na katılacak.

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İsviçre'de Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansında genel kurula hitap edecek.

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni'ne, Giresun Dernekler Federasyonu buluşmasına katılacak.

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti Meclis gruplarını ziyaret edecek.

6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, İstinye Çarşı ile Sarıyer merkezde esnafla bir araya gelecek, Sarıyer Spor Kulübü ile AK Mekan'a ziyaret gerçekleştirecek.

7- CHP Ekonomi Masası üyeleri, Genel-İş Sendikası İstanbul şube yönetimleriyle bir araya gelecek.

8- TBMM Genel Kurulunda, yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

9- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Makine Zirvesi'ne (MAKFED) katılacak.

- Varank, Microsoft Teknoloji Merkezi'nin açılışını yapacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

12- FETÖ davaları

- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

- Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanığın yargılanmasına İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

13- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde Çin'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta üçüncü ve son gün maçında Polonya ile karşılaşacak.

14- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasındaki play-off final serisinin üçüncü maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.