Türkiye ve dünya gündemi 13 Ocak 2020

13 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

13 Ocak 2020 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul edecek.

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

5- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

6- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E - Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

7- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi 19.Dönem Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

8- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"ne katılacak.

9- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'da barış ve istikrarı sağlama çabaları kapsamında Rusya'da temaslarda bulunacak.

12- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefatının 8. yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

13- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip ediliyor.

14- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

15- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları takip ediliyor.

16- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

17- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

18- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

19- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da başlayacak.

20- İstanbul'da 14-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.