  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi 13 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi 13 Temmuz 2019

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek Adalet Parkı açılışına katılacak. 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Ayder'le ilgili bilgilendirme programına katılacak ve alan incelemesinde bulunacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ünye ve Fatsa belediyelerini ziyaret edecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- Fenerbahçe ile Boluspor futbol takımları, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 

7- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak. 

8- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası İsrail'de başlayacak. Türkiye ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek. 

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Şevket Eygi vefat etti13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:26
  • Tekirdağ'da tedirgin eden görüntü12 Temmuz 2019 Cuma 18:46
  • Cuma namazı çıkışı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı12 Temmuz 2019 Cuma 15:52
  • İstanbul'da kaza: 20'den fazla yaralı var12 Temmuz 2019 Cuma 15:28
  • AK Parti'den S-400 açıklaması: Dik duruşun sonucudur12 Temmuz 2019 Cuma 15:12
  • TBMM Başkanı Şentop: FETÖ ile uluslararası mücadele şart12 Temmuz 2019 Cuma 15:00
  • Adnan Oktar grubuyla ilgili 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı12 Temmuz 2019 Cuma 14:48
  • S-400'lerin Türkiye'ye gelmesinin ardından NATO'dan ilk açıklama12 Temmuz 2019 Cuma 14:20
  • Çocuğunu döverek öldüren cani babanın cezası belli oldu12 Temmuz 2019 Cuma 13:54
  • Perinçek: Türkiye boyun eğmeyeceğini gösterdi12 Temmuz 2019 Cuma 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti