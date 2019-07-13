Türkiye ve dünya gündemi 13 Temmuz 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenecek Adalet Parkı açılışına katılacak.

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, il değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katılacak, Belediyeyi ziyaret edecek, Ayder'le ilgili bilgilendirme programına katılacak ve alan incelemesinde bulunacak.

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kastamonu ve Çankırı belediyelerine ziyarette bulunacak, vatandaşlara hitap edecek.

4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ünye ve Fatsa belediyelerini ziyaret edecek.

5- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

6- Fenerbahçe ile Boluspor futbol takımları, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

7- Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li Serena Williams ile Rumen Simona Halep karşılaşacak.

8- Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası İsrail'de başlayacak. Türkiye ilk maçında Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. yarışı Britanya Grand Prix'inin sıralama turları yapılacak.