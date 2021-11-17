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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez'i resmi törenle karşılayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile baş başa görüşmenin ardından Hükümetlerarası Zirve Oturumu'na iştirak edecek, anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısının sonrasında Sanchez onuruna resmi akşam yemeği verecek. Resmi akşam yemeğine TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir'in babası Mehmet Demir ile şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un cenaze törenlerine katılacak.

(İstanbul/12.54/15.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve beraberindeki heyetle görüşecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Swissotel'de "Türk-Yunan 9. Turizm Forumu"na katılacak.

(İzmir/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlığı ile Turkcell iş birliğinde düzenlenecek "Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım" protokolü imza törenine, ardından "İSO ve İTO ile İstanbul Eğitim Yatırımları Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "HIMSS EURASIA 2021" toplantısına katılacak.

(Antalya/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası Heyeti, iş dünyası ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Afyonkarahisar/10.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM'den

- İYİ Partinin Meclis Grup Toplantısı gerçekleştirilecek.

- Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Ticaret Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Alzayani ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Gran Canaria takımını ağırlayacak.

(Bursa/20.00) (Fotoğraflı)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Litvanya'nın Rytas takımıyla karşılaşacak.

(Vilnius/20.30)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Hollanda'nın ZZ Leiden takımını konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasından ertelenen Nesibe Aydın-Elazığ İl Özel İdare maçı yapılacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

6- Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın eleme turu rövanşında Arkas Spor, Slovakya'nın Rieker UJS takımını konuk edecek; Kadınlar CEV Kupası eleme turu ilk maçında ise Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Zeleznicar takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İzmir/19.00/Lajkovac/21.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li finaller turu ilk maçında Halkbank, Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımını, Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bosna Hersek'in OK Gacko ekibini ağırlayacak.

(Ankara/17.30/Aydın/19.00) (Fotoğraflı)

8- Futbolda TFF 3. Lig 2. Grup'ta 13. hafta maçları yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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