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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için TBMM'de düzenlenecek cenaze törenine ve Kahramanmaraş Merkez Abdülhamit Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.

(TBMM/11.00/Kahramanmaraş/15.03 )

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Mohamed Ali Al Haddad'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığı'nda Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi ve Eğitimi Kapanış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığının 2022 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/10.00) 

3- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, partisinin İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı yapacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rekabetçi Sektörler Programı'nın Tecrübe Paylaşımı ve Ağ Oluşturma Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/09.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Savrun Barajı'nda incelemede bulunacak, Şenpiliç Tesisleri açılış törenine katılacak, ziyaretler gerçekleştirecek, tarım ve orman sektör temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Osmaniye/09.15-13.15)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye-Irak İş, Yatırım ve Müteahhitlik Forumu'na katılacak.

(İstanbul/10.20)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprüsü açılış törenine katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığının yanı sıra esnafı ziyaret edecek.

(Kars/10.30-13.45)

5- TÜİK, eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- TOBB, ekim ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İl Müftülüğünde toplu açılış törenine katılacak, Ulu Cami'de cuma namazı kıldıracak ve hutbe irat edecek.

(Bingöl/10.30/12.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek; Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.15/Kaunas/21.45)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası, Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında Ankara Yenimahalle, İsveç'in Kristianstad takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Kristianstad/21.00)

Kaynak: Haber Kaynağı
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