Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 22. Ulusal Çocuk Forumu Kapanış Toplantısı'na katılacak. Yanık, AK Parti Teşkilat Akademisi Programı'na iştirak edip Valiliği, MHP Karabük İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek. (Ankara/10.00/Karabük/14.00-21.00) 2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim Meydanı'ndaki mitinge katılacak. (Denizli/14.00) EKONOMİ FİNANS 1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Vizyoner Genç KÖK Programı'nın Tanıtım Töreni'ne katılacak. (Ankara/11.00) GÜNCEL 1- Erzurum'da merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal mahallelerde yürütülecek çalışmalar takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi başlayacak; Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçları yapılacak. (Hatay/13.30/Giresun/İstanbul/16.00/Antalya/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta başlayacak; Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor, NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor, Gençlerbirliği-Tuzlaspor ve Bursaspor-İstanbulspor maçları oynanacak. (Erzurum/13.30/İzmir/16.00/Ankara/Bursa/19.00) 3- TFF 2. Lig'de 14. hafta Beyaz ve Kırmızı Gruplarda, TFF 3. Lig'de 1 ve 3. Gruplarda 13 hafta maçları başlayacak. 4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesi başlayacak; Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef, Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol ve Semt77 Yalovaspor-TOFAŞ maçları yapılacak. (Gaziantep/13.00/Denizli/15.30/Bursa/18.00/Yalova/20.15) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 8. haftaya 3 maçla devam edilecek. 5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta maçları yapılacak. Galatasaray-Antalya07 Basketbol, Fenerbahçe Safiport-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, BOTAŞ-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Hatayspor, Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, Bellona Kayseri Basketbol-UMF Yapı İzmit Belediyespor maçları yapılacak. (İstanbul/13.00/16.30/Ankara/15.00/16.00/Elazığ/14.30/Bursa/15.30/Kayseri/16.00) 6- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 10. haftası VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Yeşilyurt, Eczacıbaşı Dynavit-Mert Grup Sigorta, Karayolları-Kuzeyboru, Nilüfer Belediyespor-PTT ve Bolu Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. (İstanbul/13.00/15.00/18.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Bolu/16.00) 7- Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 7. maçında Kastamonu Belediyespor, Macaristan'ın Györi Audi ETO takımıyla karşılaşacak. (Kastamonu/20.00) 8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. tur rövanşında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımıyla deplasmanda karşılaşacak. (Madeira/21.00) 9- Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağı Endonezya'da sürüyor. Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, superpole mücadelesi ve ilk yarışına çıkacak. (Batı Nusa Tenggara/06.10/10.00)