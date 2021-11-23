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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemekte bir araya gelecek.

(Ankara/12.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu’yu kabul edecek.

(TBMM/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

(TBMM/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sivil Toplum Buluşmaları"nın ikincisine başkanlık edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'nın açılış törenine katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'den

- MHP ve HDP'nin grup toplantıları yapılacak.

- Genel Kurulda İcra İflas Kanunu'nda değişiklikleri de içeren 5. Yargı Paketi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2022 yılı bütçesi ele alınacak.

- Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/10.45/12.45/15.00/10.00/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 7 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Yayıncıları Derneğinin düzenlediği "Yeni İletişim Teknolojileri ve Yerel Medyanın Geleceği Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çarşamba günü Hollanda'nın Ajax takımıyla oynayacakları karşılaşmaya ilişkin BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; siyah-beyazlı ekip son çalışmasını tesislerde yapacak.

- Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ve takımdan bir oyuncu Beşiktaş maçına ilişkin Vodafone Park'ta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; Hollanda ekibi son çalışmasını da statta gerçekleştirecek.

(İstanbul/16.00/17.00/20.00/20.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, düzenlenecek toplantıda basınla bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak; antrenman sonrası futbolcu Miguel Crespo basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu’nda Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda Macaristan’ın NKA Universitas PEAC takımıyla karşılaşacak.

(Pecs/20.00)

5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası 16'lı finaller ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Litvanya'nın TK Kaunas VDU takımıyla karşılaşacak.

(Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

Kaynak: Haber Kaynağı
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